Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni eğitim yılı başladı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ramazan Tunç İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, Antalya'nın eğitime yatırım yapan, destek veren hayırsever bakımından özel bir şehir olduğunu söyledi.

Hayırseverlere teşekkür eden Şahin, okul yaptırmak isteyenlere arsa konusunda destek olunması için belediye başkanlarına da çağrıda bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da il genelinde 1604'ü resmi, 566'sı özel olmak üzere 2 bin 170 okulda eğitim öğretime başladıklarını ifade etti.

Resmi okullardaki derslik sayısının 17 bin 154, özel okullarda ise 5 bin 499 olduğunu aktaran Kaygusuz, yeni döneme 515 bin öğrenci ve 38 bin öğretmenle başladıklarını belirtti. Kaygusuz, Manavgat'ta 64 okulun 600 dersliğini hayırseverlerin yaptığını, Antalya genelinde de hayırseverlerin okullara desteğinin büyük olduğunu sözlerine ekledi. - Muğla Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Kötekli Salih Zeki Gür İlk ve Ortaokulu'nda devam etti.

Vali İdris Akbıyık, öğrencilerin tatil sürecinin ardından sınıfları yeniden neşeyle doldurduğunu söyledi. Okul ve eğitimin yeni bir hayatın kapılarını açtığını belirten Akbıyık, "Okul, gelenekleri modern bilim ve bilgiyle birleştirerek sizleri Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insani değer ve erdemlerin kazandırıldığı bireyler olarak hazırlar." dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da resmi ve özel okullarda 15 bin 515 yönetici ve öğretmen ile 850 okulda 168 bin 62 öğrencinin eğitim göreceğini vurguladı.

Törende, okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verildi. Şiir okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. İlk ders zilinin çalmasının ardından Vali Akbıyık ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. - Isparta Isparta'da Yılmaz Şener İlkokulu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Okulun Müdürü Baki Yazan, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Şehitleri anarak, başsağlığı dileyen Yazan, öğrenci ve öğretmenlere de başarılar diledi.

- Burdur Burdur'da Türk Hava Kurumu Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Vali Türker Öksüz, medeniyetleri inşa eden ana unsurun insan olduğunu söyledi. İnsanı dikkate almayan toplumların kalıcı olamadıklarına işaret eden Öksüz, "Ülkelerin kalkınması ve gelişmesi ancak iyi eğitim almış insan kaynağıyla mümkün olacaktır." dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de 244 okulda, 40 bin 479 öğrenci, 4 bin 021 öğretmenle yeni eğitim öğretim yılına başlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirtti.