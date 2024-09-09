Antalya'da bir iş yeri kurşunlandı

Çok sayıda kurşun isabet eden iş yerinde hasar oluştuğu görüldü.

Güvenlik Mahallesi Vatan Bulvarı'nda bir emlak ofisine, gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

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