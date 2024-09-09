Antalya'da karısını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Metin Sümer ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz verilen sanık, olayın bir anlık öfke sonucu yaşandığını savunarak, "Pişmanım." dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Sümer'i "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti, cezasında indirim uygulamadı.
- Olay
Şelale Mahallesi'nde 20 Mayıs'ta 4 çocuk annesi Ceylan Sümer (30), tartıştığı kocası Metin Sümer (30) tarafından bıçaklanmış, çocukların balkona çıkarak yardım istemesi üzerine eve gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polise teslim olan şüpheli tutuklanmıştı.
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