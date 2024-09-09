Antalya'da karısını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Şelale Mahallesi'nde 20 Mayıs'ta 4 çocuk annesi Ceylan Sümer (30), tartıştığı kocası Metin Sümer (30) tarafından bıçaklanmış, çocukların balkona çıkarak yardım istemesi üzerine eve gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polise teslim olan şüpheli tutuklanmıştı.

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