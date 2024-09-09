Antalya'da kayıp olarak aranan iki genç kız bulundu

Kayıp kızların 8 Eylül'de Alanya ilçesinde görüldüğü ihbarını alan ekipler, kamera ve saha çalışmaları neticesinde E.Ç. ve Y.S.İ'ye ulaştı.

Yapılan çalışma sonucu iki gencin 6 Eylül'de iş çıkışı birlikte Antalya istikametine giden otobüse binerek ilçeden ayrıldıkları belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden iki aile, aynı iş yerinde çalışan kızları E.Ç. (17) ve Y.S.İ. (18) için kayıp başvurusunda bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde kayıp olarak aranan iki genç kız bulunarak ailelerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.