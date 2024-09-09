Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ramazan Sarıkaya idaresindeki 07 APT 986 plakalı kamyon, Antalya-Korkuteli karayolunda Ufuk Atbaş'ın kullandığı ve yol kenarına park ettiği 15 ACU 522 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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