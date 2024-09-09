Antalya'da tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 7 bin 515 sikke, 25 yüzük, 2 obje ve 1 bilezik ele geçirilirken şüpheli M.A. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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