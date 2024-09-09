Antalya'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza

Antalya'da drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir otomobilin Manavgat ilçesinde drift yaptığının bildirilmesi üzerine trafik ekipleri harekete geçti.

Ekipler, çevreyi rahatsız ettiği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira ceza uyguladı.

Ayrıca aracı kullanan kişinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.