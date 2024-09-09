Antalya'da, Diyarbakır'da ölü bulunan Narin için anma töreni düzenlendi

Belediye Başkanı Kotan, Narin'in yaşasaydı yaşıtları gibi bugün okula gideceğini ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Belediye binasında yapılan anma törenine, İlçe Belediye Başkanı Cem Kotan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

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