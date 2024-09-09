Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da, Diyarbakır'da ölü bulunan Narin için anma töreni düzenlendi

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da, Diyarbakır'da ölü bulunan Narin için anma töreni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için anma töreni düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Belediye binasında yapılan anma törenine, İlçe Belediye Başkanı Cem Kotan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

        Programa, siyah kıyafetlerle katılan personel, Narin'in fotoğrafının bulunduğu alana kırmızı karanfil bıraktı. Duygulu anların yaşandığı anma töreninde bazı çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

        Belediye Başkanı Kotan, Narin'in yaşasaydı yaşıtları gibi bugün okula gideceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Kadın otomobili parçaladı, kocası evi yaktı!
        Kadın otomobili parçaladı, kocası evi yaktı!
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle

        Benzer Haberler

        Antalya'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Antalya'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
        Antalya'da 13-15 Eylül'de 3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali yapılacak
        Antalya'da 13-15 Eylül'de 3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali yapılacak
        Antalya'da tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Antalya'da tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Antalya'da kayıp olarak aranan iki genç kız bulundu
        Antalya'da kayıp olarak aranan iki genç kız bulundu
        Antalya'da karısını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ce...
        Antalya'da karısını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ce...