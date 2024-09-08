Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.A.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve bölgede arıcılık yaptığı belirlenen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün çıkan, havadan 4 uçak, 2 helikopter, karadan 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ile 70 orman işçisiyle yürütülen çalışmalar sonucunda söndürülen yangında, 17 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.
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