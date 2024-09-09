17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası

İki takım oyuncuları, seremonide üzerinde İlkan Karaman'ın fotoğrafı olan ve "Başımız sağ olsun" yazılı pankart taşıdı, saygı duruşunda bulundu.

Anadolu Efes'te 19 sayı bulan Daniel Oturu karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Karşılaşmada devreye 38-33 üstün giren üçüncü periyodu da 62-54 önde geçen İzmir temsilcisi, müsabakadan da 83-78 galip ayrıldı.

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