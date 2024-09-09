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        Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor ile 16 Eylül Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 23:18 Güncelleme: 09.09.2024 - 23:27
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        Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor ile 16 Eylül Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıkları için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

        Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda, futbolcular taktik çalıştı.

        İdmanı, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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