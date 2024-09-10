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        Antalya'da bir gecekondudan 14 kamyon çöp çıkarıldı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 14 kamyon atık biriktirilen ev belediye ekiplerince temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:00 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:03
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        Antalya'da bir gecekondudan 14 kamyon çöp çıkarıldı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde 14 kamyon atık biriktirilen ev belediye ekiplerince temizlendi.

        Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Esentepe Mahallesindeki bir gecekondunun içerisinde ve çevresinde biriken atıkların kokuya neden olması üzerine vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu.

        Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 15 işçinin görev aldığı çalışmada 3 kamyon, 1 kepçe ve 1 sepetli vinç kullanıldı. Temizlik sırasında zabıta ekiplerinin yanı sıra kolluk kuvvetleri de hazır bulundu.

        Ekiplerin çabaları sonucunda, 14 kamyon çöp tahliye edildi.

        Çöplerin tahliyesinin ardından haşerelere karşı ev ve bahçe ilaçlandı, sokak da yıkandı.

        Ayrıca, evin bahçesindeki üstü açık foseptik çukuru da can güvenliğini sağlamak amacıyla betonlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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