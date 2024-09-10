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        Antalya'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 11:19 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:28
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        Antalya'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

        Gebizli Mahallesi 1116 Sokak'ta bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Ali Yenidoğan'dan (68) haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler hareketsiz bir şekilde koltukta oturan Yenidoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Öte yandan Yenidoğan'ın şeker hastası olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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