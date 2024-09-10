Antalya'da kayıp engelli kişinin bulunması için arama başlatıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan işitme engelli 42 yaşındaki Turgut Coşkun'un bulunması için arama başlatıldı.

Sahilkent Mahallesi'nde yaşayan Coşkun'dan haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama başlatıldı.

Sahilkent Mahallesi Muhtarı Yakup Demir, gazetecilere, Coşkun'un işitme engelli olduğunu söyledi.

Coşkun'un her gün evdeki hayvanlarına ot getirmek için bahçelere gittiğini anlatan Demir, "Mahalle halkı Turgut kardeşimiz için seferber oldu ancak bir sonuca varamadık. Güvenlik güçlerince de aranıyor, inşallah tez zamanda bulunur." dedi.