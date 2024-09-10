Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'nın Çıralı sahilinde 4 bin caretta caretta denizle buluştu

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde 180 yuvadan çıkan yaklaşık 4 bin caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:46 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın Çıralı sahilinde 4 bin caretta caretta denizle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde 180 yuvadan çıkan yaklaşık 4 bin caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 6. Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifinin protokolle yürüttüğü koruma ve izleme çalışmaları sayesinde, Çıralı sahilindeki yuva sayısı 180'e ulaştı.

        Yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, sabahın erken saatlerinde Çıralı'daki son iki yuvadan çıkan 8 caretta caretta yavrusunun denize kavuşmasına tanıklık edildi.

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yaptığı açıklamada, mayısta ilk yuvanın işaretlenmesini yaptıklarını ve 2024'ün son yuva açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bu yıl yuva sayısının çok arttığını belirten Solmaz, "Mayıstan bu yana 180 yuvamızla son 30 yılın rekorunu kırdık. Caretta carettalar nesli tükenmekte olan canlılar olduğu için bölgemizdeki en önemli varlıklar durumunda." ifadelerini kullandı.

        - Yuvalara 12 bin yumurta bırakıldı

        Kemer Belediye Başkan Vekili Sema Özdemir ise caretta carettaların korunması için ellerinden gelen desteği verdiklerini dile getirdi.

        Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, bu yıl kırdıkları rekorun gelecek yıllarda da devam etmesini temenni etti.

        Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, bu yıl 180 yuvada 12 bin yumurtaya ulaşıldığını belirterek, son iki yuvadan sonra sezonu kapattıklarını kaydetti.

        Törene, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü Kemer Milli Park Şefi Hasan Tıraş ve Ulupınar Muhtarı Salih Sarıca da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu
        Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!

        Benzer Haberler

        60 bin işletmeci pandemide konulan 'Nargile yasağı'nın kaldırılmasını bekl...
        60 bin işletmeci pandemide konulan 'Nargile yasağı'nın kaldırılmasını bekl...
        Antalya'da kayıp engelli kişinin bulunması için arama başlatıldı
        Antalya'da kayıp engelli kişinin bulunması için arama başlatıldı
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuvalama sezonu, rekorla tamamlandı
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuvalama sezonu, rekorla tamamlandı
        Antalya'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu
        Antalya'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu
        Milyon dolarlık golf sahalarının bakımı özenle yapılıyor
        Milyon dolarlık golf sahalarının bakımı özenle yapılıyor
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da