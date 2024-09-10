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        Antalya'da aranan 140 şüpheli ve hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:28 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:28
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        Antalya'da aranan 140 şüpheli ve hükümlü yakalandı
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        ANTALYA-Antalya'da bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giymiş 140 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş olayları ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalaması amacıyla bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ya da çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı.

        Bu kişilerden, hükümlü olanların adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildiği, diğerlerinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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