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        Su altı fotoğrafçıları Akdeniz'in derinliklerindeki güzellikleri görüntülemek için dalıyor

        FATİH HEPOKUR - Su altı fotoğrafçıları, eşsiz güzelliklere sahip Akdeniz'in derinliklerini görüntülemek için bireysel olarak veya yarışmalara katılarak her yıl çok sayıda dalış gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:01 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:13
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        Su altı fotoğrafçıları Akdeniz'in derinliklerindeki güzellikleri görüntülemek için dalıyor
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        FATİH HEPOKUR - Su altı fotoğrafçıları, eşsiz güzelliklere sahip Akdeniz'in derinliklerini görüntülemek için bireysel olarak veya yarışmalara katılarak her yıl çok sayıda dalış gerçekleştiriyor.

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) Antalya'da 3-6 Eylül'de yapılan "2024 Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası"nda su altı fotoğrafçıları, Akdeniz'in derinliklerindeki güzellikleri görüntüledi.

        Kaş ilçesinde 22 sporcu, 22 dalış eşiyle fotoğraf ve video kategorilerinde madalya getirecek görüntüler elde etmek için dalışlar gerçekleştirdi.

        Organizasyonda fotoğrafta balık, makro yakın çekim, modelli geniş açı, modelsiz geniş açı, tema, yaratıcı, akıllı cihaz ve Hasan Kaptan Çevre Özel Ödülü, videoda ise film, belgesel ve altmış saniye video kategorilerinde su altının zengin habitatı görüntülendi.

        Su altı fotoğrafçılarının objektiflerine deniz faunası, florası, amforalar ve batıklar yansıdı.

        Seçici kurul tarafından görsellerin değerlendirmesinin ardından dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

        TSSF Başkan Vekili Kadir Sağlam, AA muhabirine, Antalya'da güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'nin su altı faunasını sergileme imkanı bulduklarını söyledi.

        Son yıllarda Türkiye'de su altı fotoğrafçılığına yoğun bir ilgi olduğunu belirten Sağlam, "Bu ülkemiz ve bizim için çok iyi. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevirili. Daldığımız her nokta, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara olsun inanılmaz tarihi ve su altı canlılığını bize gösteriyor. Bunun ortaya çıkarılması, gösterilmesinde su altı fotoğrafçılığı büyük önem taşıyor. Bu alanda ilginin artması bizi çok sevindiriyor. Dışardaki insanları suyun altına davet için de bu çok önemli. İnsanların görmediği su altı canlılığını yakından görmelerini istiyoruz." diye konuştu.

        TSSF Sualtı Görüntüleme Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Emre Kolbakır, federasyonları tarafından Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nın ilk kez 1997'de yapıldığını, şampiyonaya her geçen yıl ilginin arttığını söyledi.

        Kaş'taki şampiyonayla ilgili bilgi veren Kolbakır, "Burada dereceye giren sporcularımız arasından aynı zamanda yurt dışında ülkemizi temsil edecek sporcularımız belirlenecek. Bu yıl fotoğraf dalında mevcut kategorilerin yanına hayatını kaybeden su altı fotoğrafçısı Hasan Kırbaş'ın anısına 'Hasan Kaptan Çevre' adıyla özel bir kategori ekledik." ifadelerini kullandı.

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