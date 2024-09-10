Su altı fotoğrafçıları Akdeniz'in derinliklerindeki güzellikleri görüntülemek için dalıyor

FATİH HEPOKUR - Su altı fotoğrafçıları, eşsiz güzelliklere sahip Akdeniz'in derinliklerini görüntülemek için bireysel olarak veya yarışmalara katılarak her yıl çok sayıda dalış gerçekleştiriyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) Antalya'da 3-6 Eylül'de yapılan "2024 Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası"nda su altı fotoğrafçıları, Akdeniz'in derinliklerindeki güzellikleri görüntüledi.

Kaş ilçesinde 22 sporcu, 22 dalış eşiyle fotoğraf ve video kategorilerinde madalya getirecek görüntüler elde etmek için dalışlar gerçekleştirdi.

Son yıllarda Türkiye'de su altı fotoğrafçılığına yoğun bir ilgi olduğunu belirten Sağlam, "Bu ülkemiz ve bizim için çok iyi. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevirili. Daldığımız her nokta, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara olsun inanılmaz tarihi ve su altı canlılığını bize gösteriyor. Bunun ortaya çıkarılması, gösterilmesinde su altı fotoğrafçılığı büyük önem taşıyor. Bu alanda ilginin artması bizi çok sevindiriyor. Dışardaki insanları suyun altına davet için de bu çok önemli. İnsanların görmediği su altı canlılığını yakından görmelerini istiyoruz." diye konuştu.