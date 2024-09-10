Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:21 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülüyor.

        Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        G.Saray'da sıcak transfer gelişmesi!
        G.Saray'da sıcak transfer gelişmesi!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!

        Benzer Haberler

        Antalyalı ressam Nurcan Şimşek'in eserleri Malezya'da sergilendi
        Antalyalı ressam Nurcan Şimşek'in eserleri Malezya'da sergilendi
        Su altı fotoğrafçıları Akdeniz'in derinliklerindeki güzellikleri görüntülem...
        Su altı fotoğrafçıları Akdeniz'in derinliklerindeki güzellikleri görüntülem...
        Antalya'da aranan 140 şüpheli ve hükümlü yakalandı
        Antalya'da aranan 140 şüpheli ve hükümlü yakalandı
        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli yakalandı
        Antalya'nın Çıralı sahilinde 4 bin caretta caretta denizle buluştu
        Antalya'nın Çıralı sahilinde 4 bin caretta caretta denizle buluştu