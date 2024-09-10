17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) desteğiyle "Nirvana Basketball Weeks" kapsamında Antalya'daki Nirvana Cosmopolitan Otel bünyesindeki Cosmos Sports Center'da oynanan müsabakanın ilk periyodu Anadolu Efes'in 24-20 üstünlüğü ile tamamlandı.

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