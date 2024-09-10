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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 22:48 Güncelleme: 10.09.2024 - 22:48
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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Öte yandan sarp arazideki alevlere müdahale ederken bir taşın üzerine düşmesi sonucu yaralanan orman yangını söndürme işçisinin tedaviye alındığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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