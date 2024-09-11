Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) sosyal tesisi törenle hizmete açıldı.

Serdengeçti Parkı'nda "The Jade Kafe" adıyla hizmet verecek tesisin açılış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gazetecilerin 30 yıllık siyasi hayatında kendisine hep destek olduğunu söyledi.

Gazetecilerle siyasi hayatında hep yakın çalıştıklarını anlatan Böcek, "2 yıl önce AGC'nin ödül töreninde gazetecilerin sosyalleşebileceği, haberlerini yazabileceği bir sosyal tesis ihtiyaçları olduğunu öğrenmiş ve söz vermiştim. Bugün de açmak nasip oldu." dedi.

Türkiye ve Antalya için doğru, objektif yazı yazan gazetecilere yeni tesisin hayırlı olmasını dileyen Böcek, "Antalya'da çalışmalarımızı azimle ve gururla devam ederken gazetecilerle de sık sık buluşup kentin sorunlarını konuşacağız." diye konuştu. AGC Başkanı İdris Taş da üyeleri için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti. Cumhuriyetin 100. yılında Antalya Basın Galerisi açtıklarını ve "Neler yaşadık neler" adlı kitap çıkarttıklarını hatırlatan Taş, "Bu iki eser Antalya'nın tarihine ışık tutan iki kaynak oldu. Sosyal tesisimizi de hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Meslektaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.