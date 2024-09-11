Alanya'da bariyerlere çarpan motosikletteki sürücü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Fırat Dündar (32) idaresindeki 07 BLM 606 plakalı motosiklet, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde bariyerlere çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Dündar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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