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        Alanya'da bariyerlere çarpan motosikletteki sürücü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 13:13 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:13
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        Alanya'da bariyerlere çarpan motosikletteki sürücü öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Fırat Dündar (32) idaresindeki 07 BLM 606 plakalı motosiklet, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde bariyerlere çarptı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Dündar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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