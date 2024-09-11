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        3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, 13 Eylül'de başlıyor

        Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, 13 Eylül'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 13:47 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:47
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        3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, 13 Eylül'de başlıyor
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        Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, 13 Eylül'de başlayacak.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda yapılacak festival, üç gün boyunca Yörük kültürünün tüm renklerini bir araya getirecek.

        Festivale, Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinden 7, Özerk Türk Cumhuriyetlerinden 3 ve Türklerin yoğun yaşadığı 9 ülke olmak üzere 19 ülkeden katılım sağlanacak.

        Festivalde, Türk dünyasının dört bir yanından gelen yöresel müzik ve dans topluluklarının sahne gösterileri, geleneksel spor müsabakaları ve konserlerin yanı sıra geleneksel el sanatları ve geleneksel yemekler de tanıtılacak.

        Festival, 13 Eylül Cuma günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, geleneksel göç duası ve Yörük göçü ile başlayacak.

        Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak Yörük göçü Karaalioğlu Parkı'ndaki Büyükşehir Belediye Binası'nda son bulacak.

        Festivalin ilk gününde, festival alanındaki gösteri ve sahne etkinlikleri ile resmi açılış töreninin ardından müzisyen Ayşe Dinçer konser verecek.

        Katılımcı ülkelerin halk dansları gösterileri ve cirit oyunlarıyla devam edecek festivalin ikinci gününde sanatçı Ayça Akkın, Uğur Önür ve Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin müzikseverlerle buluşacak.

        Festival 15 Eylül'de, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreş Kulübü Yağlı Güreş gösterisi ve çeşitli müzik dinletilerinin ardından şarkıcı Tuğçe Kandemir'in konseriyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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