Antalya'da bir kişi konteynerde ölü bulundu

Güzeloba Mahallesi'nde boş bir arazide yerleştirdiği konteynerde yaklaşık 6 yıldır yaşayan Mehmet Kılınçarslan'dan (58) haber alamayan komşuları sabah saatlerinde kontrol etmek için yanına geldi.

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