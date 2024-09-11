Antalya'da firari hükümlü bir kişi yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü bir kişi yakalandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü bir kişi yakalandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ilçede aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda 10 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası ile aranan A.D. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
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