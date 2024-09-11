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        Antalya'da hırsızlık şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hırsızlık şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:12 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:12
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        Antalya'da hırsızlık şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hırsızlık şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışmalar gerçekleştirdi.

        Düzenlenen operasyonda şüpheliler, A.Y. ve S.H. yakalandı.

        İş yerinden çalınan 3 bilgisayarla evden çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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