Antalya'da hırsızlık şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hırsızlık şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hırsızlık şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışmalar gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda şüpheliler, A.Y. ve S.H. yakalandı.
İş yerinden çalınan 3 bilgisayarla evden çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
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