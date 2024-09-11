Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendini polis olarak tanıtan veya kamu kurumlarında tanıdıkları olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

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