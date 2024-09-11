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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:48 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:48
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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendini polis olarak tanıtan veya kamu kurumlarında tanıdıkları olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda şüpheliler A.N. ve C.B. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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