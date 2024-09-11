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        İsviçreli müzik grubu Animadivas ve Friends, Kaş'ta konser verecek

        İsviçreli müzik grubu Animadivas ve Friends, "Tarih Sanatla Buluşuyor" etkinliği kapsamında Antalya'nın Kaş ilçesinde müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:19 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:19
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        İsviçreli müzik grubu Animadivas ve Friends, Kaş'ta konser verecek
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        İsviçreli müzik grubu Animadivas ve Friends, "Tarih Sanatla Buluşuyor" etkinliği kapsamında Antalya'nın Kaş ilçesinde müzikseverlerle buluşacak.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaş Belediyesi işbirliğiyle ilçede "Tarih Sanatla Buluşuyor" etkinliği düzenlenecek.

        Animadivas Derneği katkılarıyla gerçekleşecek etkinlik kapsamında, 13 Eylül saat 20.30'da İsviçreli müzik grubu Animadivas ve Friends, Kaş Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda konser verecek.

        Konserde, İsviçreli opera sanatçısı Sandra Werner ve piyanist Belina Kostadinova sahne alacak.

        Müzisyenler konserde, opera, pop, standart ve folk müzik türlerindeki orijinal besteler, operet melodileri ve piyano sololarından oluşan repertuvarı müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

        Konserde ayrıca, Türk izleyiciler için sevilen Türkçe şarkılar da seslendirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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