İsviçreli müzik grubu Animadivas ve Friends, Kaş'ta konser verecek

Konserde ayrıca, Türk izleyiciler için sevilen Türkçe şarkılar da seslendirilecek.

Müzisyenler konserde, opera, pop, standart ve folk müzik türlerindeki orijinal besteler, operet melodileri ve piyano sololarından oluşan repertuvarı müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaş Belediyesi işbirliğiyle ilçede "Tarih Sanatla Buluşuyor" etkinliği düzenlenecek.

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