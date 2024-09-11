Antalya'da kuyumcunun altınlarını çalmaya teşebbüs eden şüpheli yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, taşla kuyumcunun camını kırarak vitrindeki altınları çalmaya teşebbüs eden kişi, iş yeri sahibince yakalandı.

Çaybaşı Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde bulunan bir kuyumcunun önüne elektrikli bisiklet ile gelen bir kişi havluya sarılı parke taşıyla cama vurmaya başladı.

Altınları çalmaya teşebbüs eden kişiye ilk müdahaleyi dükkanın karşısında oturan iş yeri sahibi Koray Güzel ve komşu esnaflar yaptı.

Kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheli, vatandaşlar tarafından devriye görevinde olan polis memurlarına teslim edildi.