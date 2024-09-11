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        Antalya'da kuyumcunun altınlarını çalmaya teşebbüs eden şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, taşla kuyumcunun camını kırarak vitrindeki altınları çalmaya teşebbüs eden kişi, iş yeri sahibince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:58 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:01
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        Antalya'da kuyumcunun altınlarını çalmaya teşebbüs eden şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, taşla kuyumcunun camını kırarak vitrindeki altınları çalmaya teşebbüs eden kişi, iş yeri sahibince yakalandı.

        Çaybaşı Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde bulunan bir kuyumcunun önüne elektrikli bisiklet ile gelen bir kişi havluya sarılı parke taşıyla cama vurmaya başladı.

        Altınları çalmaya teşebbüs eden kişiye ilk müdahaleyi dükkanın karşısında oturan iş yeri sahibi Koray Güzel ve komşu esnaflar yaptı.

        Kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheli, vatandaşlar tarafından devriye görevinde olan polis memurlarına teslim edildi.

        İş yerine hasar veren şüpheli, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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