Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 16:05 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmada, "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y'nin ilçede olduğu belirlendi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Soyguncunun kaldırım taşıyla kırmaya çalıştığı cam, kurşungeçirmez çıktı
        Soyguncunun kaldırım taşıyla kırmaya çalıştığı cam, kurşungeçirmez çıktı
        Antalya'da kuyumcunun altınlarını çalmaya teşebbüs eden şüpheli yakalandı
        Antalya'da kuyumcunun altınlarını çalmaya teşebbüs eden şüpheli yakalandı
        İsviçreli müzik grubu Animadivas ve Friends, Kaş'ta konser verecek
        İsviçreli müzik grubu Animadivas ve Friends, Kaş'ta konser verecek
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da hırsızlık şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Antalya'da hırsızlık şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Antalya'da firari hükümlü bir kişi yakalandı
        Antalya'da firari hükümlü bir kişi yakalandı