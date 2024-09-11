Antalya'da firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmada, "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y'nin ilçede olduğu belirlendi.

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