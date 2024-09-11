Antalya'da firari hükümlü yakalandı

Çalışmada, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın ilçede olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından ilçede aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirildi.

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