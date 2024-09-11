17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası

İzmir ekibi, bu skorla turnuvanın ilk sırasında yer aldı. Anadolu Efes ikinci, Galatasaray ise üçüncü oldu.

Anadolu Efes, Galatasaray ve Karşıyaka'nın katıldığı turnuvanın son maçı Karşıyaka ve Galatasaray arasında oynandı.

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