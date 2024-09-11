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        Antalya Valiliği "kentin suç oranına göre Türkiye'de 4. sırada yer aldığı" iddiasını yalanladı:

        Antalya Valiliğince, kentin suç oranları bakımından Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 20:33 Güncelleme: 11.09.2024 - 20:33
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        Antalya Valiliği "kentin suç oranına göre Türkiye'de 4. sırada yer aldığı" iddiasını yalanladı:
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        Antalya Valiliğince, kentin suç oranları bakımından Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde Antalya'nın suç oranları hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgilerden oluşan bazı sahte verilerin TÜİK verileri olarak yayımlandığının görüldüğü belirtildi.

        Bu iddianın doğru olmadı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sahte verilerde, Antalya'nın Türkiye genelindeki suç oranlarında 4. sırada olduğu iddia edilmektedir. Ancak bu bilgi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. TÜİK tarafından yayınlanan resmi verilere dayanmayan bu tarz yanıltıcı içeriklerin, kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşıdığı anlaşılmaktadır. Resmi istatistikler, güvenilir ve doğru bilgi kaynağı olan TÜİK tarafından açıklanmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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