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        Antalya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 21:53 Güncelleme: 11.09.2024 - 21:53
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        Antalya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında hasar oluştu.

        Altınova Sinan Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında Durmuş Ersoy'a ait dairenin yatak odasında yangın çıktı.

        Ev sakinlerinin evde olmadığı sırada çıkan yangında dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Fenalaşan ev sakinlerinden bir kişi, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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