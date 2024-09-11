Antalya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında hasar oluştu.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında hasar oluştu.
Altınova Sinan Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında Durmuş Ersoy'a ait dairenin yatak odasında yangın çıktı.
Ev sakinlerinin evde olmadığı sırada çıkan yangında dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Fenalaşan ev sakinlerinden bir kişi, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
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