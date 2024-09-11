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        Yöresel Ürünler Fuarı, yöresel lezzetlere ev sahipliği yapacak

        Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) her yıl olduğu gibi bu sene de ülkenin yöresel zenginliklerinin sergileneceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 22:15 Güncelleme: 11.09.2024 - 22:15
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        Yöresel Ürünler Fuarı, yöresel lezzetlere ev sahipliği yapacak
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        Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) her yıl olduğu gibi bu sene de ülkenin yöresel zenginliklerinin sergileneceğini bildirdi.

        ATB öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle 9-13 Ekim'de gerçekleştirilecek YÖREX'in Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Çandır, toplantıda yaptığı konuşmada, 2008'de başlattıkları fuarı, bir marka haline getirdiklerini belirtti.

        YÖREX ile sadece yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlamadıklarını, coğrafi işaret ile bu ürünlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıyla ilgili farkındalık oluşturduklarını vurgulayan Çandır, "Coğrafi işaretin memleket meselesi olduğunu vurguladık. Seferberlik ilan ettik, YÖREX'in katkısıyla coğrafi işaretli ürün sayımız 1632'ye çıktı. 27 ürünümüz de Avrupa Birliğinden tescil aldı. Birçok yöresel ürünümüz ulusal ve uluslararası marketlerin raflarına girdi." dedi.

        TOBB desteğiyle bu sene de büyük market zincirleriyle küçük üreticiyi bir masada buluşturacaklarını aktaran Çandır, YÖREX ile kırsal ekonomiye can suyu olduklarını ifade etti.

        YÖREX'e bu yıl 81 il ve KKTC'nin katılımını beklediklerini anlatan Çandır, şunları kaydetti:

        "ANFAŞ Kongre Merkezi'nde yapılacak 13. YÖREX'te Anadolu'nun zenginliğini halkımız, yabancı misafirler, yeme içme sektörü, perakende ve ticaret sitelerine sunacağız. 7'den 70'e herkesi Anadolu şölenine bekliyoruz. Özellikle çocuklarımız YÖREX'e gelerek kültürümüzün zenginliklerini görmeli, tatmalı, yaşamalı. Girişin ücretsiz olduğu YÖREX'e herkesi davet ediyorum."

        Çandır, 2025 yılında Avrupa Birliği'nden tescil almış ürünleri YÖREX ile Avrupa'da buluşturmak istediklerini ve bu konuda destek beklediklerini bildirdi.

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