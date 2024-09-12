Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da camide çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir camide çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 00:44 Güncelleme: 12.09.2024 - 01:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da camide çıkan yangın hasara neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir camide çıkan yangında hasar oluştu.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Birlik Cami'nin bina kolonunda elektrik sisteminden kaynaklı yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle camide hasar oluştu.

        Camide yangın nedeniyle oluşan atıklar, vatandaşlar ile itfaiye görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alınanların kimlikleri belli oldu
        Gözaltına alınanların kimlikleri belli oldu
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        Dışişleri'nden kınama
        Dışişleri'nden kınama
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        "Gerçek ilham kaynağı"
        "Gerçek ilham kaynağı"
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        "Dilruba adına özür dilerim"
        "Dilruba adına özür dilerim"
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Yöresel Ürünler Fuarı, yöresel lezzetlere ev sahipliği yapacak
        Yöresel Ürünler Fuarı, yöresel lezzetlere ev sahipliği yapacak
        Antalya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Antalya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Antalya Valiliği "kentin suç oranına göre Türkiye'de 4. sırada yer aldığı"...
        Antalya Valiliği "kentin suç oranına göre Türkiye'de 4. sırada yer aldığı"...
        Anadolu Efes Spor Kulübü ile Corendon Airlines arasındaki sponsorluk anlaşm...
        Anadolu Efes Spor Kulübü ile Corendon Airlines arasındaki sponsorluk anlaşm...
        17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası
        17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası
        Denizde su sporu yaparken düştü, teknenin çarpmasıyla öldü
        Denizde su sporu yaparken düştü, teknenin çarpmasıyla öldü