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        Alanya'da mobilya atölyesindeki yangın hasara yol açtı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:21 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:21
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        Alanya'da mobilya atölyesindeki yangın hasara yol açtı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Payallar Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde bulunan mobilya atölyesinin ofis kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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