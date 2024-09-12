Alanya'da mobilya atölyesindeki yangın hasara yol açtı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Payallar Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde bulunan mobilya atölyesinin ofis kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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