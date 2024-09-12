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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:46 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:55
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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma timlerince, (JASAT) telefonda kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda şüpheli İ.D. yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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