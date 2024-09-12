Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma timlerince, (JASAT) telefonda kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheli İ.D. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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