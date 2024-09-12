Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

"Bilişim Yolu ile Hırsızlık", "Konut Dokunulmazlığı İhlali", "Oto Hırsızlığı" ve "Yağma" suçlarından 8 şüpheli yakalandı.

Üç ayrı "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" operasyonunda yakalanan 10 yabancı uyruklu kadın, suçtan kurtarılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Yabancı uyruklu kişileri suça sürükleyen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denetimlerde, 2 tabanca, 1 tüfek, 2 bıçak ve bir miktar para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla son bir ay içerisinde çalışmalar yaptı.

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