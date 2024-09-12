AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i eleştirdi:

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, 66 aydır hiçbir yatırım, hizmet yapmadığını, proje üretmediğini, reklamlarla vatandaşı kandırdığını söyledi.

Çetin, kent merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile CHP'li belediye başkanlarının yaklaşık 6 aylık çalışmalarını değerlendirdi.

CHP'li belediye başkanlarını seçimler sonrası hemen eleştirmeden hizmet yapmalarını beklediklerini ancak hiçbir netice göremediklerini dile getiren Çetin, başkanların proje üretmek yerine şov yaptıklarını kaydetti.

Dünyaya mal olmuş bir kent olan Antalya'nın, altyapıdan üstyapıya hiçbir alanda sorun yaşamaması gerektiğini vurgulayan Çetin, "Antalya bugün su kesintileriyle, sivrisinekle boğuşan bir kent haline geldi. Hala sivrisineği konuşuyorsak bu Böcek'in ayıbıdır. Ulaşım içler acısı durumda. Seçim vaatlerinde 'trafik ve ulaşım sorununu çözeceğim' diye gelen Böcek, 66 aydır işin içinden çıkılmaz bir trafik ve ulaşım sorunuyla Antalyalıları karşı karşıya bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, kenti yönetmekten aciz, vatandaşın problemlerinden bihaber, proje üretmez, icraat yapmaz halde." diye konuştu.

Çevre kirliliği ve arıtmalarla ilgili de ciddi sıkıntılar yaşandığını anlatan Çetin, mevcut arıtma tesislerinin yetersiz kaldığını ve atıkların denize karıştığını ifade etti.

Su şebekeleri, rögar, drenaj temizliği ile ilgili de hiçbir yatırım yapılmadığını aktaran Çetin, bir damla yağmurda yolların gölete dönüştüğünü dile getirdi.

Ali Çetin, geçen yıl yapılamayan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kent için çok önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, bu yıl da aynı sıkıntıların yaşanmadan yapılmasını beklediklerini aktardı.

Hiçbir alanda yatırım, hizmet, proje göremediklerini savunan Çetin, "Çok güzel reklam, algı belediyeciliği yapılıyor. Hizmet yok, reklam çok. İşinizi yapın, şov yapmayın. Kendinize gösterdiğiniz ilgi ve alakayı, vatandaşlara da göstermenizi bekliyoruz." dedi.

İlçe belediyelerinde de aynı problemlerin yaşandığını ifade eden Çetin, Döşemealtı Belediyesi'nde CHP'li başkandan görevi devralan başka bir CHP'li başkanın borç edebiyatı yaptığını ve hacizle boğuştuğunu kaydetti.