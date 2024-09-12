Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i eleştirdi:

        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, 66 aydır hiçbir yatırım, hizmet yapmadığını, proje üretmediğini, reklamlarla vatandaşı kandırdığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 14:29 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i eleştirdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, 66 aydır hiçbir yatırım, hizmet yapmadığını, proje üretmediğini, reklamlarla vatandaşı kandırdığını söyledi.

        Çetin, kent merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile CHP'li belediye başkanlarının yaklaşık 6 aylık çalışmalarını değerlendirdi.

        CHP'li belediye başkanlarını seçimler sonrası hemen eleştirmeden hizmet yapmalarını beklediklerini ancak hiçbir netice göremediklerini dile getiren Çetin, başkanların proje üretmek yerine şov yaptıklarını kaydetti.

        Dünyaya mal olmuş bir kent olan Antalya'nın, altyapıdan üstyapıya hiçbir alanda sorun yaşamaması gerektiğini vurgulayan Çetin, "Antalya bugün su kesintileriyle, sivrisinekle boğuşan bir kent haline geldi. Hala sivrisineği konuşuyorsak bu Böcek'in ayıbıdır. Ulaşım içler acısı durumda. Seçim vaatlerinde 'trafik ve ulaşım sorununu çözeceğim' diye gelen Böcek, 66 aydır işin içinden çıkılmaz bir trafik ve ulaşım sorunuyla Antalyalıları karşı karşıya bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, kenti yönetmekten aciz, vatandaşın problemlerinden bihaber, proje üretmez, icraat yapmaz halde." diye konuştu.

        - "Hizmet yok, reklam çok"

        Kentte suya yüzde 446 zam yapıldığını anımsatan Çetin, Türkiye'de en pahalı suyu Antalyalıların içtiğini belirtti.

        Su şebekeleri, rögar, drenaj temizliği ile ilgili de hiçbir yatırım yapılmadığını aktaran Çetin, bir damla yağmurda yolların gölete dönüştüğünü dile getirdi.

        Çevre kirliliği ve arıtmalarla ilgili de ciddi sıkıntılar yaşandığını anlatan Çetin, mevcut arıtma tesislerinin yetersiz kaldığını ve atıkların denize karıştığını ifade etti.

        Ali Çetin, geçen yıl yapılamayan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kent için çok önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, bu yıl da aynı sıkıntıların yaşanmadan yapılmasını beklediklerini aktardı.

        Hiçbir alanda yatırım, hizmet, proje göremediklerini savunan Çetin, "Çok güzel reklam, algı belediyeciliği yapılıyor. Hizmet yok, reklam çok. İşinizi yapın, şov yapmayın. Kendinize gösterdiğiniz ilgi ve alakayı, vatandaşlara da göstermenizi bekliyoruz." dedi.

        İlçe belediyelerinde de aynı problemlerin yaşandığını ifade eden Çetin, Döşemealtı Belediyesi'nde CHP'li başkandan görevi devralan başka bir CHP'li başkanın borç edebiyatı yaptığını ve hacizle boğuştuğunu kaydetti.

        Kentte yerel yönetimde hiçbir çalışma yapılmazken AK Parti'li milletvekillerinin gayretleriyle bakanlık düzeyinde yatırımlar yapıldığını söyleyen Çetin, "Büyükşehir Belediyesi yatırım yapmıyor diye biz çalışmalarımızı durdurmuyoruz. Bakanlarımız kendi alanlarında kente yatırım yapmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

        - Kongre süreci 12 Ekim'de başlayacak

        Çetin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MKYK toplantısı sonrasında kongre kararı aldığını anımsattı.

        Antalya teşkilatında da delege seçimlerinin 22 Eylül'de yapılacağını aktaran Çetin, "Antalya'da 12 Ekim ile 28 Aralık arasında kongrelerimizi gerçekleştireceğiz." bilgisini paylaştı.

        AK Parti'de kongrelerin bayram havasında geçtiğini dile getiren Çetin, partide değişim ve dönüşümün sorunsuz bir şekilde yaşandığını anlattı.

        Toplantıya, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik ve İbrahim Ethem Taş ile ilçe başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        İntihardan kurtardı
        İntihardan kurtardı
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Türkler yurt dışında 1 yılda 2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı
        Türkler yurt dışında 1 yılda 2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"

        Benzer Haberler

        Trafik kazası sonrası hastanede öldü, yorgun mermi ile vurulduğu tespit edi...
        Trafik kazası sonrası hastanede öldü, yorgun mermi ile vurulduğu tespit edi...
        Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da evinde silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
        Antalya'da evinde silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
        Narin'in tutuklu amcasının 5 kez aradığı kuzeni: Sesi çok rahattı, panik ha...
        Narin'in tutuklu amcasının 5 kez aradığı kuzeni: Sesi çok rahattı, panik ha...
        Alanya'da mobilya atölyesindeki yangın hasara yol açtı
        Alanya'da mobilya atölyesindeki yangın hasara yol açtı