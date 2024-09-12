Alanya 1221 Futbol Kulübü altyapıya daha fazla önem verecek

TFF 3. Lig takımlarından Alanya 1221 Futbol Kulübü Başkanı Levent Uğur, "4 yıllık profesyonel lig yolculuğumuzda yeni bir çalışmaya girdik. Artık altyapıya çok daha önem veriyoruz. Altyapı çalışmalarıyla kulübü daha düşük maliyetlerle ayakta tutmaya çalışacağız." dedi.

Alanya'da bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Alanya 1221 Futbol Kulübü'nün başkanı Levent Uğur, yeni sezonda yeni hedeflerle yola çıktıklarını söyledi.

Bu yıl gerçekleştirdikleri olağanüstü genel kurulda alınan kararla Alanya Kestelspor'da isim ve logo değişikliğine gittiklerini hatırlatan Uğur, "4 yıllık profesyonel lig yolculuğumuzda yeni bir çalışmaya girdik. Artık altyapıya çok daha önem veriyoruz. Altyapı çalışmalarıyla kulübü daha düşük maliyetlerle ayakta tutmaya çalışacağız. Sportif başarıdan çok bir yaşam savaşı vereceğiz." dedi.