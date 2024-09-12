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        Altın Portakal'da yarışma dışı gösterimlerde sinemaseverlerle buluşacak filmler belirlendi

        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, yarışma dışı gösterimlerde sinemaseverlerle buluşacak filmler belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:31 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:31
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        Altın Portakal'da yarışma dışı gösterimlerde sinemaseverlerle buluşacak filmler belirlendi
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        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, yarışma dışı gösterimlerde sinemaseverlerle buluşacak filmler belirlendi.

        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de düzenlenecek festival, sinemanın tüm renklerini kuşatan bir programla izleyicilerle buluşacak.

        Bu kapsamda dünyanın saygın festivallerinde yer alan ve yankı uyandıran filmlerin gösterimi yapılacak.

        Yarışma dışı seçkide, Jannis Alexander Kiefer'in yönettiği "Başka Bir Alman Tankı Hikayesi", Mike Leigh'in "Acı Gerçekler", Paolo Sorrentino'nun "Parthenope", Vahid Vakilifar'ın "Gergedanlar Orta Doğu'yu Fethetti", Koen Mortier'in "Porsuk", Coralie Fargeat'ın "Cevher" ve Greg Kwedar'in "Sing Sing" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

        Özel gösterimde ise Emmanuelle Nicot'un yönettiği "Dalva", Francis Ford Coppola'nın "Megalopolis" ve Ayşe Polat'ın "Kör Noktada" filmleri yer alacak.

        "Sınırlardan Sınırsızlığa: Ufkun Ötesinde" seçkisinde de Giovanni Lorusso'nun "Tüm Sonların Şarkısı", Abbas Amini'nin "Sonsuz Sınırlar", Dmytro Moiseiev'in "Boz Arılar", Ali Kerem Gülermen'in "Yakamoz", Omar Elemawi'nin "Sesimi Duyan Var Mı?", Agnieszka Holland'ın "Yeşil Hudut" ve Hany Abu-Assad'ın "Omar" filmlerinin gösterimi yapılacak.

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