Altın Portakal'da yarışma dışı gösterimlerde sinemaseverlerle buluşacak filmler belirlendi

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, yarışma dışı gösterimlerde sinemaseverlerle buluşacak filmler belirlendi.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de düzenlenecek festival, sinemanın tüm renklerini kuşatan bir programla izleyicilerle buluşacak.

Bu kapsamda dünyanın saygın festivallerinde yer alan ve yankı uyandıran filmlerin gösterimi yapılacak.

Yarışma dışı seçkide, Jannis Alexander Kiefer'in yönettiği "Başka Bir Alman Tankı Hikayesi", Mike Leigh'in "Acı Gerçekler", Paolo Sorrentino'nun "Parthenope", Vahid Vakilifar'ın "Gergedanlar Orta Doğu'yu Fethetti", Koen Mortier'in "Porsuk", Coralie Fargeat'ın "Cevher" ve Greg Kwedar'in "Sing Sing" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.