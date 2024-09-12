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        Antalya'da ehliyetsiz sürücünün otomobille yaptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kaza yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:39 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:39
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        Antalya'da ehliyetsiz sürücünün otomobille yaptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kaza yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Serik ilçesi Orta Mahallede Yiğit T. (17) idaresindeki 07 BBM 147 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkartılan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Babasına ait otomobille gezmek için aldığı sırada kaza yaptığı öğrenilen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Öte bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın düz yolda ilerlerken takla atarak şarampole devrilmesi ve vatandaşların yardıma koşmaları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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