Antalya'da ehliyetsiz sürücünün otomobille yaptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kaza yapması güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kaza yapması güvenlik kamerasına yansıdı.
Serik ilçesi Orta Mahallede Yiğit T. (17) idaresindeki 07 BBM 147 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkartılan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Babasına ait otomobille gezmek için aldığı sırada kaza yaptığı öğrenilen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Öte bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın düz yolda ilerlerken takla atarak şarampole devrilmesi ve vatandaşların yardıma koşmaları yer alıyor.
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