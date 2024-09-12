Antalya'da 2 sosyal medya yayıncısı "müstehcenlik" suçundan gözaltına alındı

Antalya Valiliği, sosyal medya yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptıkları belirlenen 2 şüphelinin gözaltına alınarak haklarında "müstehcenlik" suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığının görüldü ifade edildi.