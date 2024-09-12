Antalyaspor, Andros Townsend'i renklerine bağladı

Townsend, bu sezon Championship'in ilk haftasında Luton Town'un Burnley ile yaptığı maçta 10 dakikalık performans sergiledi.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalyasporumuz, İngiliz futbolcu Andros Townsend ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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