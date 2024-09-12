Antalyaspor, Andros Townsend'i renklerine bağladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship kulüplerinden Luton Town'dan Andros Townsend'i kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship kulüplerinden Luton Town'dan Andros Townsend'i kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalyasporumuz, İngiliz futbolcu Andros Townsend ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
33 yaşındaki İngiliz oyuncu, önceki sezon eski takımıyla Premier Lig'de ve FA Cup'ta süre aldığı 31 karşılaşmada 1 gol attı.
Townsend, bu sezon Championship'in ilk haftasında Luton Town'un Burnley ile yaptığı maçta 10 dakikalık performans sergiledi.
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