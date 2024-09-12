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        Antalyaspor, Andros Townsend'i renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship kulüplerinden Luton Town'dan Andros Townsend'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 23:44 Güncelleme: 12.09.2024 - 23:44
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        Antalyaspor, Andros Townsend'i renklerine bağladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship kulüplerinden Luton Town'dan Andros Townsend'i kadrosuna kattı.

        Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalyasporumuz, İngiliz futbolcu Andros Townsend ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

        33 yaşındaki İngiliz oyuncu, önceki sezon eski takımıyla Premier Lig'de ve FA Cup'ta süre aldığı 31 karşılaşmada 1 gol attı.

        Townsend, bu sezon Championship'in ilk haftasında Luton Town'un Burnley ile yaptığı maçta 10 dakikalık performans sergiledi.

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