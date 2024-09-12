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        Antalya'da evinde silahla öldürülen kadın cinayetiyle ilgili 2 kişi yakalandı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde evinde silahla öldürülen kadın cinayetiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:38 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:38
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        Antalya'da evinde silahla öldürülen kadın cinayetiyle ilgili 2 kişi yakalandı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde evinde silahla öldürülen kadın cinayetiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Konyaaltı ilçesinde Fadim Temirhanoğulları'nın evinde öldürülmesiyle ilgili Emniyet Müdürlüğü ekiplerin çalışma başlattığı ve cinayet şüphelisi eşi S.T. ve şüpheliye araçla yardım eden F.İ'nin Korkuteli ilçesinde suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

        - Olay

        Hurma Mahallesi 252 Sokak'taki bir sitede yöneticilik yapan Fadim Temirhanoğulları (52), birlikte yaşadığı kızı İsra Termihanoğulları tarafından sabah silahla öldürülmüş halde bulunmuştu. Polis ekipleri cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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