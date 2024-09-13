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        Vizesiz geçiş uygulaması Antalya'ya gelen Rumen turist sayısını yüzde 27 artırdı

        AYŞE YILDIZ - Turizmde pazar çeşitliliğinin artırılması için vize muafiyetinin sağlandığı Romanya'dan Antalya'ya ağustosta gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:04 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:04
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        Vizesiz geçiş uygulaması Antalya'ya gelen Rumen turist sayısını yüzde 27 artırdı
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        AYŞE YILDIZ - Turizmde pazar çeşitliliğinin artırılması için vize muafiyetinin sağlandığı Romanya'dan Antalya'ya ağustosta gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 arttı.

        Bu yıl 12 milyonun üzerinde turistin tatil yaptığı Antalya'ya en fazla turist gönderen ülkeler Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya oldu. Beşinci sırada ise 21 Mayıs'ta vize muafiyetinin sağlandığı Romanya yer aldı.

        Kente 2022'nin ağustos ayında 78 bin 553, 2023'ün ağustosunda 90 bin 211 Rumen turist gelirken, bu yılın aynı ayında Romanya'dan gelen misafir sayısı yüzde 27 artış göstererek 115 bin 141 oldu.

        Antalya'ya 2020'nin 1 Ocak-31 Ağustos döneminde Romanya'dan 19 bin 645, 2021'de 135 bin 495, 2022'de 234 bin 180, geçen sene ise 278 bin 491 kişi gelirken, bu sene aynı dönemde 341 bin 271 Rumen kenti tercih etti.

        - "Pazar çeşitliliğimiz Türkiye'ye avantaj sağlıyor"

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, bu yıl güzel bir sezon geçirdiklerini, Antalya'da yıl sonuna kadar 17 milyon turist hedefine ulaşacaklarını söyledi.

        Kente 8 aylık dönemde Rusya'dan 2 milyon 641 bin 849 turist geldiğini anlatan Saatçioğlu, aynı dönemde Almanya'dan ise 2 milyon 235 bin 311 tatilcinin Antalya'yı tercih ettiğini vurguladı.

        İngiltere pazarının da çok iyi gittiğini kaydeden Saatçioğlu, "İngiltere pazarında iki yıldır iki haneli büyüme yaşıyoruz. Bu yıl 1 milyon 109 bin 997 İngiliz turist geldi." dedi.

        Polonya'dan da 8 aylık dönemde 906 bin 108 turistin geldiğini ifade eden Saatçioğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

        "Yıl sonuna kadar Polonya'dan 1 milyonun üzerine çıkarız. Romanya pazarında ise vize muafiyetinden dolayı misafirlerin kimlikle girmeleri Türk turizmine çok büyük avantaj sağladı. Ağustosta yüzde 27'lik artış kaydedildi. Bu tür vize kolaylığına yönelik çalışmalar turizme çok pozitif yansıyor. Pazar çeşitliliğimiz olarak birçok rakip ülkeye göre Türkiye avantaj sağlıyor. İspanya, İtalya'da da pazar çeşitliliği var ama Türkiye'deki kadar pazar çeşitliliği yok oralarda."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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