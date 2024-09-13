Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Serik İlçe Jandarma Komutanlığı (JASAT) timlerince silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında İ.G'nin il dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Aracında yapılan aramada 45 ruhsatsız tabanca ile 45 tabanca şarjörü ele geçirildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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