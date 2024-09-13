3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali başladı

Türk dünyasının dört bir yanından gelen Yörük ve Türkmenler, temsili göçte yöresel müzik ve danslarını sundu.

Kentte 19 ülkenin katılımıyla düzenlenen festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan temsili göçte Yörük ve Türkmenler, atlar ve develerin üzerinde geleneksel kıyafetlerle yer aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.