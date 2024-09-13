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        3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali başladı

        Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali kapsamında temsili Yörük göçü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:53 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:53
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        3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali başladı
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        Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali kapsamında temsili Yörük göçü gerçekleştirildi.

        Kentte 19 ülkenin katılımıyla düzenlenen festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan temsili göçte Yörük ve Türkmenler, atlar ve develerin üzerinde geleneksel kıyafetlerle yer aldı.

        Türk dünyasının dört bir yanından gelen Yörük ve Türkmenler, temsili göçte yöresel müzik ve danslarını sundu.

        Antalyalılar ve turistlerin ilgi gösterdiği Yörük göçü, Karaalioğlu Parkı'ndaki eski belediye hizmet binası önünde sona erdi.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yörük göçüne katılanları selamladı.

        Yörük geleneklerinin tanıtılacağı festival, 15 Eylül'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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