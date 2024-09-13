Antalya'da bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin iki şüpheli adliyeye sevk edildi
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Fadim Temirhanoğulları'nın (52) evinde öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında katil zanlısı eşi S.T. ile ona araçla yardım eden F.İ'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
- Olay
Hurma Mahallesi 252 Sokak'taki sitede yöneticilik yapan Fadim Temirhanoğulları, birlikte yaşadığı kızı tarafından sabah silahla öldürülmüş halde bulunmuştu. Polis ekipleri, katil zanlısı S.T. ile ona araçla yardım eden F.İ'yi Korkuteli ilçesinde gözaltına almıştı.
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